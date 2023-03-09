Глава МИД Украины утверждает, что Киев не причастен к диверсии на «Северных потоках»
13:20 09.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после публикаций в СМИ на тему взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» заявил, что власти его страны не имеют к этой диверсии.
«Мое правительство не имеет к этому никакого отношения. И я думаю, что статьи без доказательств вредны, потому что они создают впечатление, что во всем виновата Украина. Мы ждем результатов расследования», — сказал он в опубликованном в четверг интервью итальянской газете «Репубблика».
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