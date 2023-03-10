Запад хочет натравить Индию и Китай друг на друга — Лавров

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия способствует налаживанию и развитию диалога между Китаем и Индией в интересах урегулирования двусторонних проблем, тогда как Запад стремится натравить их друг на друга. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью передаче «Большая игра» на Первом канале.

«Мы исходим из того, что чем больше они (Индия и Китай — прим. ТАСС) общаются, тем полезнее для всех и тем лучше для того, чтобы эти две великие державы, две великие цивилизации уладили все свои проблемы, — отметил он. — А Запад занимает прямо противоположную позицию, преследует прямо противоположные цели — натравить Индию на Китай, и наши индийские друзья прекрасно это понимают. Они нам говорят откровенно, что видят эти попытки, они видят истинные цели, которые преследует НАТО, объявив своей зоной ответственности вслед за Евроатлантикой еще и так называемый Индо-Тихоокеанский регион».