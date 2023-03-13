США готовы потратить на закупку боеприпасов в новом финансовом году $30,6 млрд — Пентагон

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты намерены израсходовать на закупку боеприпасов в следующем финансовом году 30,6 млрд долларов, что на 12% больше, чем в текущем. Об этом заявила в понедельник на брифинге в Пентагоне первый заместитель министра обороны Кэтлин Хикс.

«Только боеприпасов мы закупим в 2024 финансовом году на 30,6 млрд долларов, что почти на 12% больше, чем в 2023 финансовом году», — сказала она.