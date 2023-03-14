В Армению запрещается въезд лиц, проявивших неуважение к избранной власти — Пашинян

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Въезд в Армению запрещается для тех лиц, которые проявляют неуважение к избранной власти. Об этом во вторник на пресс-конференции заявил премьер-министр Никол Пашинян, комментируя вопрос о причинах запрета на въезд в страну известных российских политических и общественных деятелей, в том числе Константина Затулина, Маргариты Симоньян и Арама Габрелянова.

«Они обязаны уважать правительство, избранное народом. Если бы эти люди сделали 1% того, что они сделали с Арменией в странах, где они живут, они не смогли бы въехать в свои дома без визы», — заявил он.