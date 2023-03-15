Торговые власти РФ и Турции разбираются с вопросом ужесточения правил перевозок - Алексей Ерхов
21:30 15.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Могу подтвердить, что наши торгово-экономические ведомства РФ и Турции работают над этим. Могу подтвердить, что с какого-то времени и российские экспортеры, и турецкие торговые компании, которые занимаются международным перевозками, почувствовали определенное ужесточение правил следования грузов. Мы сейчас как раз и разбираемся с этим вопросом», — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать сообщения в СМИ, что Турция якобы остановила транзит санкционных грузов, следующих через ее территорию в Россию, в соответствии с введенными западными странами ограничениями в отношении РФ.
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