Торговые власти РФ и Турции разбираются с вопросом ужесточения правил перевозок - Алексей Ерхов

21:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские и турецкие компании столкнулись с ужесточением правил транзита грузов в Росиию. Об этом сообщил в среду в беседе с журналистами, среди которых был корр. ТАСС, посол РФ в Турции Алексей Ерхов.

«Могу подтвердить, что наши торгово-экономические ведомства РФ и Турции работают над этим. Могу подтвердить, что с какого-то времени и российские экспортеры, и турецкие торговые компании, которые занимаются международным перевозками, почувствовали определенное ужесточение правил следования грузов. Мы сейчас как раз и разбираемся с этим вопросом», — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать сообщения в СМИ, что Турция якобы остановила транзит санкционных грузов, следующих через ее территорию в Россию, в соответствии с введенными западными странами ограничениями в отношении РФ.