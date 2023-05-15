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В ближайшие дни Путин соберет Совет по межнациональным отношениям - СМИ

14:50 14.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет заседание Совета по межнациональным отношениям. Об этом сообщили в воскресенье в программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент опубликовал в своем телеграм-канале ведущий Павел Зарубин.

Также у главы государства запланированы совещания с правительством и постоянными членами Совета безопасности.

Пресс-служба президента РФ пока не анонсировала официально его график на предстоящие дни.

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