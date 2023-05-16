Более 70% россиян выступают за ограничение продажи алкоголя для лиц моложе 21 года - опрос

11:20 Источник: Интерфакс

Почти три четверти россиян (73%) выступают за ту или иную степень ограничения продажи алкогольных напитков лицам моложе 21 года, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

В частности, как показывают результаты исследования, более трети россиян (37%) одобрительно воспринимают инициативу Минздрава РФ запретить продажу крепкого алкоголя (с содержанием спирта более 17,5%) молодым людям до 21 года. Чаще остальных в поддержку введения таких ограничений выступают женщины (42%), а также сограждане в возрасте от 45 лет (41%).

Еще 36% россиян предлагают запретить лицам, не достигшим 21 года, продажу любых алкогольных напитков.

В свою очередь, против запрета выступает каждый шестой (16%), полагая, что такого рода ограничения не решат проблему, а только приведут к расширению "черного рынка", отмечают в SuperJob.ru.