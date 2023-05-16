Более 70% россиян выступают за ограничение продажи алкоголя для лиц моложе 21 года - опрос
11:20 16.05.2023 Источник: Интерфакс
Почти три четверти россиян (73%) выступают за ту или иную степень ограничения продажи алкогольных напитков лицам моложе 21 года, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.
В частности, как показывают результаты исследования, более трети россиян (37%) одобрительно воспринимают инициативу Минздрава РФ запретить продажу крепкого алкоголя (с содержанием спирта более 17,5%) молодым людям до 21 года. Чаще остальных в поддержку введения таких ограничений выступают женщины (42%), а также сограждане в возрасте от 45 лет (41%).
Еще 36% россиян предлагают запретить лицам, не достигшим 21 года, продажу любых алкогольных напитков.
В свою очередь, против запрета выступает каждый шестой (16%), полагая, что такого рода ограничения не решат проблему, а только приведут к расширению "черного рынка", отмечают в SuperJob.ru.
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