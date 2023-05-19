В Польше не наблюдается повышения радиационного фона — агентство

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Агентство по атомной энергии Польши не зафиксировало повышения радиационного фона в стране. Соответствующее заявление опубликовано в пятницу на странице агентства в «Твиттере».

«Агентство по атомной энергии не зафиксировало никаких вызывающих беспокойство показателей измерительных приборов», — отмечается в сообщении.

«На данный момент на территории Польши нет угрозы для здоровья и жизни людей, а также для окружающей среды», — сообщило польское агентство.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что уничтожение боеприпасов с обедненным ураном, поставленных Западом Украине, привело к появлению радиоактивного облака, оно уже направилось в сторону Европы.