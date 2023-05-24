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НОВОСТИ

Сбер: У состоятельных клиентов растет интерес к инвестициям в золото, юани и рубли

12:22 24.05.2023

Старший вице-президент, руководитель блока «Развитие клиентского опыта B2C» Сбербанка Николай Васёв рассказал в интервью «Коммерсанту Деньгам» о формате работы банка с состоятельными клиентами – Sber Private Banking.

«За последние годы он значительно расширил свое присутствие и теперь представлен в десяти городах страны, – сообщил он. – Мы предлагаем индивидуальные ставки, снимаем ограничения на максимальную сумму кредита, помогаем с юридическим сопровождением сделки на всех этапах. Недвижимость можем подобрать в любом городе, в любой стране, жилую и коммерческую, со скидками от партнеров. К тому же нашим клиентам доступны эксклюзивные кредитные продукты: под залог недвижимости, слитков, банковских вкладов и даже наличной валюты».

За последний год у клиентов Sber Private Banking вырос интерес к альтернативным способам хранения капитала, рассказал Николай Васёв: «Если в 2021 году банк продал 179 кг золота, то в 2022 году – уже 4 тонны. 14% депозитов состоятельные клиенты теперь держат в юанях – раньше их не было вообще, – а объем их рублевых инвестиций вырос на 5% за год».

Сегодня банк предлагает клиентам полный спектр услуг по управлению капиталом через свою платформу, которая позволяет работать с различными брокерами и инвестиционными компаниями на рынке. «За последние два года Sber Private Banking запустил несколько сервисов и решений, расширив возможности управления капиталом семьи, – добавил Николай Васёв – Это совершение любых операций без лимитов и ограничений удаленно, инвестирование в российские и иностранные активы через лидирующие мировые инвестиционные центры Востока, Азии и Латинской Америки. Реализовал новый подход к обслуживанию семьи, где каждый член семьи получает актуальные услуги всей группы Сбер, а также дополнительные привилегии с учетом суммарного баланса всей семьи».

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