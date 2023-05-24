В Европарламенте хотят не допустить Венгрию к руководству в ЕС во второй половине 2024 г

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В Европарламенте подготовлен проект резолюции, в соответствии с которой Венгрия должна быть лишена права председательствовать в Европейском союзе во второй половине 2024 года. Об этом сообщила в среду министр юстиции Венгрии Юдит Варга, подчеркнувшая, что правительство страны не допустит, чтобы у него «отбирали что-то», принадлежащее ему на законных основаниях.

«На следующей неделе Европарламент вновь будет голосовать по резолюции против Венгрии, чтобы заблокировать ее председательство в ЕС во второй половине 2024 года. Мы не позволим им отобрать у Венгрии такую возможность», — написала глава Минюста на своей странице в соцсети.