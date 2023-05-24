В Европарламенте хотят не допустить Венгрию к руководству в ЕС во второй половине 2024 г
22:00 24.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«На следующей неделе Европарламент вновь будет голосовать по резолюции против Венгрии, чтобы заблокировать ее председательство в ЕС во второй половине 2024 года. Мы не позволим им отобрать у Венгрии такую возможность», — написала глава Минюста на своей странице в соцсети.
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