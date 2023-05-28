Облачно и довольно прохладно будет в Москве в воскресенье, 28 мая
09:20 28.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Днем в столице будет от 15 до 17 градусов тепла, ночью столбики термометров могут опуститься до 6 градусов. «Облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. По области местами гроза», — говорится в сообщении.
Ветер северо-западный, 6-11 м/с, при грозе ожидаются порывы до 15 м/c. Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.
НОВОСТИ
- 09:15 28.05.2023
- В Турции стартовал второй тур голосования на выборах президента страны
- 09:10 28.05.2023
- Вопрос госдолга США принципиально решен
- 09:00 28.05.2023
- На 90-м году жизни скончался российский художник Илья Кабаков
- 21:00 27.05.2023
- В ДНР из воинской части сбежали семь бывших заключенных
- 20:30 27.05.2023
- Волго-Каспийский морской судоходный канал перекрыт севшим на мель судном
- 20:00 27.05.2023
- В НАТО нет согласия по поводу предоставления Киеву графика вступления в альянс — АНСА
- 19:30 27.05.2023
- Украинские военные начали обучаться управлению танками «Абрамс» — NYT
- 19:00 27.05.2023
- Система ПВО сбила украинскую ракету над Мариуполем
- 18:30 27.05.2023
- Российские школьники завоевали восемь золотых медалей на Азиатской олимпиаде по физике
- 18:00 27.05.2023
- Два крупных предприятия попали под обстрел в Белгородской области, одно из них горит
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать