Облачно и довольно прохладно будет в Москве в воскресенье, 28 мая

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода с прояснениями, местами кратковременный дождь и температура воздуха до 17 градусов тепла ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от 15 до 17 градусов тепла, ночью столбики термометров могут опуститься до 6 градусов. «Облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. По области местами гроза», — говорится в сообщении.

Ветер северо-западный, 6-11 м/с, при грозе ожидаются порывы до 15 м/c. Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.