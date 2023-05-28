По данным ВИС Турции на выборах президента пока лидирует Эрдоган
19:50 28.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Сейчас посчитано 54% отданных голосов. 26,7 млн голосов обработано, принято 26,4 млн бюллетеней. Данные подсчета продолжают поступать. Тайип Эрдоган получает 54,47%, Кемаль Кылычдароглу — 45,53%», — заявил он.
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