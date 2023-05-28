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НОВОСТИ

По данным ВИС Турции на выборах президента пока лидирует Эрдоган

19:50 28.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действующий президент Турции Тайип Эрдоган набирает 54,47% во втором туре президентских выборов в Турции. Эти данные обнародовал в воскресенье глава Высшего избирательного совета (Центризбирком) Турции Ахмет Енер.

«Сейчас посчитано 54% отданных голосов. 26,7 млн голосов обработано, принято 26,4 млн бюллетеней. Данные подсчета продолжают поступать. Тайип Эрдоган получает 54,47%, Кемаль Кылычдароглу — 45,53%», — заявил он.

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