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Киев ударил по Москве восемью беспилотниками, все они поражены — МО РФ

11:05 30.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киевский режим предпринял террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве, задействовав восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ, подчеркнув, что все дроны противника были поражены.

«Сегодня утром киевским режимом предпринята террористическая атака беспилотными летательными аппаратами по объектам в городе Москве», — сказали в ведомстве. Уточняется, что в атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

«Все беспилотники противника поражены. Три из них подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять беспилотных летательных аппаратов сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом „Панцирь-С“ в Подмосковье», — сказали в министерстве.

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