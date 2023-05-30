Атака беспилотников на Москву подтверждает необходимость достижения целей СВО — Песков

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Атака беспилотников на Москву и Подмосковье, совершенная утром во вторник, подтверждает необходимость продолжения СВО, заявил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это лишний раз подтверждает необходимость продолжения СВО и достижения поставленных целей», — сказал представитель Кремля.