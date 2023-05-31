Президент Эритреи убежден, что Россия сыграет роль в создании справедливого миропорядка

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия сыграет свою роль в формировании нового, более справедливого миропорядка. Такое мнение в среду выразил президент Эритреи Исайяс Афеворки в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

«Нужно выступать за выделение необходимых ресурсов, которые необходимы для перехода к новому, цивилизованному международному порядку, основанному на взаимном уважении, сотрудничестве, взаимодополняемости и процветании. В котором справедливость и верховенство права — это высшие ценности. И мы не просто должны, мы обязаны это сделать. Я надеюсь, и я убежден, что Российская Федерация сыграет свою роль в этой миссии всего человечества на пути к солидарности и сотрудничеству между свободными народами», — заявил лидер Эритреи.