Президент Эритреи убежден, что Россия сыграет роль в создании справедливого миропорядка
17:12 31.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия сыграет свою роль в формировании нового, более справедливого миропорядка. Такое мнение в среду выразил президент Эритреи Исайяс Афеворки в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
«Нужно выступать за выделение необходимых ресурсов, которые необходимы для перехода к новому, цивилизованному международному порядку, основанному на взаимном уважении, сотрудничестве, взаимодополняемости и процветании. В котором справедливость и верховенство права — это высшие ценности. И мы не просто должны, мы обязаны это сделать. Я надеюсь, и я убежден, что Российская Федерация сыграет свою роль в этой миссии всего человечества на пути к солидарности и сотрудничеству между свободными народами», — заявил лидер Эритреи.
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