Автодорога с Шебекинским округом перекрыта из-за обстрелов — белгородский губернатор

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Железнодорожное сообщение и автодорога с Шебекинским городским округом Белгородской области, где 1 июня было зафиксировано максимальное количество прилетов с начала обстрелов региона, приостановлено и перекрыто соответственно. Об этом сообщил журналистам в пятницу губернатор Вячеслав Гладков.

«Такое решение [о приостановке пригородных поездов из и в Шебекинский округ] принято, сегодня такую команду я дал. Завтра должна была пойти электричка, но абсолютно очевидно, что смысла в ее движении нет. Тем более после сегодняшнего обстрела автомобильной дороги, когда погибли люди. [Автомобильная] дороги перекрыта. После обстрелов дорог нужно принимать меры немедленно, и они были приняты», — сказал он, отвечая на вопрос о перекрытии железнодорожного движения и автомобильной трассы.