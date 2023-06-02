Автодорога с Шебекинским округом перекрыта из-за обстрелов — белгородский губернатор
17:12 02.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Железнодорожное сообщение и автодорога с Шебекинским городским округом Белгородской области, где 1 июня было зафиксировано максимальное количество прилетов с начала обстрелов региона, приостановлено и перекрыто соответственно. Об этом сообщил журналистам в пятницу губернатор Вячеслав Гладков.
«Такое решение [о приостановке пригородных поездов из и в Шебекинский округ] принято, сегодня такую команду я дал. Завтра должна была пойти электричка, но абсолютно очевидно, что смысла в ее движении нет. Тем более после сегодняшнего обстрела автомобильной дороги, когда погибли люди. [Автомобильная] дороги перекрыта. После обстрелов дорог нужно принимать меры немедленно, и они были приняты», — сказал он, отвечая на вопрос о перекрытии железнодорожного движения и автомобильной трассы.
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