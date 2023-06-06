Ситуация на запорожском направлении тревожная, но контролируемая - Рогов

10:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация на запорожском направлении оценивается как тревожная, но находится под контролем. Об этом заявил во вторник в эфире «Радио Крым» председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.



«На запорожском направлении ситуация тревожная, но контролируемая», — сказал он, отметив, что после попыток прорыва в последние дни украинские военные перегруппировываются.



Рогов сообщил, что подразделения ВС Украины прошли необходимую подготовку и действуют грамотно. «Важно понимать, что нынешнее крупномасштабное, как его предъявили, наступление — это всего лишь разминка перед основными событиями на запорожском театре военных действий», — добавил он.



