Сбер выбрал топ-25 стартапов четвертой волны международного акселератора Sber500
12:38 07.06.2023
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Фото пресс-службы Сбера
«Отбирая проекты для участия в акселераторе, мы уделяли особое внимание инновационности решений и их применимости в направлениях, приоритетных для Сбера и для наших партнеров, – рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. – Уверен, что по окончании акселератора стартапы-участники приобретут бесценный опыт и знания от лучших международных экспертов, усовершенствуют свои бизнес-процессы, найдут новых заказчиков и инвесторов и кратно увеличат свою выручку».
Всего на участие в акселераторе претендовало 1250 стартапов из 36 стран. Из них 150 приняли участие в буткемпе – отборочном образовательном этапе, состоящем из серии воркшопов с международными менторами и практических заданий. А 25 лучших проектов отобраны для акселерации, среди них – стартапы из России, Индии и Турции.
Defi и Web3.0
1. Shard – сервис сбора и исследования данных о криптовалютах, смарт-контрактах, NFT-токенах и операциях с ними.
2. Fincake – платформа для управления инвестиционным портфелем в криптовалютах, DeFi и NFT.
3. Directual – no-code-платформа, которая предоставляет возможность создавать сложные ИТ-продукты, WEB- и WEB-3-приложения без программирования.
Data Analytics & Big Data
4. Aggregion – децентрализованная платформа для компаний, обеспечивающая обезличенную и безопасную совместную работу с данными.
5. LabelMe – платформа для разметки данных и обучения моделей машинного обучения.
6. Team.me – программный комплекс для управления командами и мониторинга продуктивности участников команды, учитывая их психоэмоциональные состояния.
7. Smart Data Hub – платформа для автоматизации сквозной и бизнес-аналитики, в основе которой – искусственный интеллект (ИИ) и инструменты для сбора, обработки, визуализации и анализа данных.
8. Teamlogs – сервис преобразования аудио и видео в текст на русском языке.
HealthTech
9. Musculus.AI – платформа для анализа и мониторинга двигательных навыков человека на основе ИИ.
10. Umwelt — неинвазивный нейроинтерфейс для замены органов чувств.
MarTech
11. Admon.ai – решение для увеличения эффективности рекламных кампаний благодаря аудиту трафика при помощи ИИ.
12. UxRocket – платформа для маркетологов для анализа поведения клиентов и проведения UX-/UI- и AB-/MVT-тестирований.
13. Mobidriven – платформа мобильной рекламы, которая объединяет поставщиков со всего мира и подбирает площадки с высокой точностью попадания в целевую аудиторию.
14. Appsell – платформа дистрибуции сервисов и товаров с помощью инфлюенс-маркетинга из офлайна в онлайн.
E-commerce & Marketplace
15. SearchBooster.io – решение для поисковых строк в интернет-магазине на основе ИИ, которое улучшает пользовательский опыт и способствует увеличению продаж.
16. YouTool – маркетплейс для аренды строительных инструментов.
PropTech & Logistic
17. Bimar System – система цифровой маркировки, основанная на алгоритмах компьютерного зрения, которая позволяет контролировать проектирование, производство, логистику и монтаж изделий из любой точки мира.
18. BuildDocs – сервис цифровой исполнительной документации в строительстве.
19. Anscer Robotics – мобильные модульные роботы для расширения возможностей работников на складах.
20. MUST – платформа для грузовых автопарков, которая предлагает комплексные решения для снижения аварийности и оптимизации затрат на автопарк.
Productivity Tool & HRTech
21. Weeek – инструмент для управления командами и процессами.
22. TeamUp – HR-платформа для автоматизации процесса подбора персонала и эффективного найма сотрудников.
23. Abivee – конструктор личных кабинетов, который позволяет объединить в единый интерфейс все приложения, программы, данные, таблицы, используемые для ежедневной работы.
ESG & Others
24. Waste.Karma – цифровой помощник для раздельного сбора отходов, работающий на основе D2D-модели (от дома к дому).
25. DoorVi – система безопасного доступа к жилому или офисному объекту посредством видеозвонка.
Обучение в акселераторе завершится Демоднем, на котором стартапы выступят перед руководством Сбера, инвесторами и представителями корпораций, активно внедряющих инновации. Выпускники предыдущих трех волн Sber500 совершили более 50 инвестиционных сделок на общую сумму 2,55 млрд руб., заключили свыше 6000 коммерческих контрактов, а годовой объем выручки стартапов после программы увеличился в среднем в 10 раз.
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