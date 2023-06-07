Сбер выбрал топ-25 стартапов четвертой волны международного акселератора Sber500

12:38

Фото пресс-службы Сбера



Сбер выбрал 25 стартапов для участия в четвертой волне международного акселератора Sber500 https://sberbank-500.ru/ . Команды приступили к обучению, которое продлится шесть недель. Успешные выпускники получат возможность протестировать свои решения в Сбере и в 30 корпорациях-партнерах, а по результатам пилотов – заключить долгосрочные контракты и привлечь инвестиции.

«Отбирая проекты для участия в акселераторе, мы уделяли особое внимание инновационности решений и их применимости в направлениях, приоритетных для Сбера и для наших партнеров, – рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. – Уверен, что по окончании акселератора стартапы-участники приобретут бесценный опыт и знания от лучших международных экспертов, усовершенствуют свои бизнес-процессы, найдут новых заказчиков и инвесторов и кратно увеличат свою выручку».

Всего на участие в акселераторе претендовало 1250 стартапов из 36 стран. Из них 150 приняли участие в буткемпе – отборочном образовательном этапе, состоящем из серии воркшопов с международными менторами и практических заданий. А 25 лучших проектов отобраны для акселерации, среди них – стартапы из России, Индии и Турции.

Defi и Web3.0

1. Shard – сервис сбора и исследования данных о криптовалютах, смарт-контрактах, NFT-токенах и операциях с ними.

2. Fincake – платформа для управления инвестиционным портфелем в криптовалютах, DeFi и NFT.

3. Directual – no-code-платформа, которая предоставляет возможность создавать сложные ИТ-продукты, WEB- и WEB-3-приложения без программирования.

Data Analytics & Big Data

4. Aggregion – децентрализованная платформа для компаний, обеспечивающая обезличенную и безопасную совместную работу с данными.

5. LabelMe – платформа для разметки данных и обучения моделей машинного обучения.

6. Team.me – программный комплекс для управления командами и мониторинга продуктивности участников команды, учитывая их психоэмоциональные состояния.

7. Smart Data Hub – платформа для автоматизации сквозной и бизнес-аналитики, в основе которой – искусственный интеллект (ИИ) и инструменты для сбора, обработки, визуализации и анализа данных.

8. Teamlogs – сервис преобразования аудио и видео в текст на русском языке.

HealthTech

9. Musculus.AI – платформа для анализа и мониторинга двигательных навыков человека на основе ИИ.

10. Umwelt — неинвазивный нейроинтерфейс для замены органов чувств.

MarTech

11. Admon.ai – решение для увеличения эффективности рекламных кампаний благодаря аудиту трафика при помощи ИИ.

12. UxRocket – платформа для маркетологов для анализа поведения клиентов и проведения UX-/UI- и AB-/MVT-тестирований.

13. Mobidriven – платформа мобильной рекламы, которая объединяет поставщиков со всего мира и подбирает площадки с высокой точностью попадания в целевую аудиторию.

14. Appsell – платформа дистрибуции сервисов и товаров с помощью инфлюенс-маркетинга из офлайна в онлайн.

E-commerce & Marketplace

15. SearchBooster.io – решение для поисковых строк в интернет-магазине на основе ИИ, которое улучшает пользовательский опыт и способствует увеличению продаж.

16. YouTool – маркетплейс для аренды строительных инструментов.

PropTech & Logistic

17. Bimar System – система цифровой маркировки, основанная на алгоритмах компьютерного зрения, которая позволяет контролировать проектирование, производство, логистику и монтаж изделий из любой точки мира.

18. BuildDocs – сервис цифровой исполнительной документации в строительстве.

19. Anscer Robotics – мобильные модульные роботы для расширения возможностей работников на складах.

20. MUST – платформа для грузовых автопарков, которая предлагает комплексные решения для снижения аварийности и оптимизации затрат на автопарк.

Productivity Tool & HRTech

21. Weeek – инструмент для управления командами и процессами.

22. TeamUp – HR-платформа для автоматизации процесса подбора персонала и эффективного найма сотрудников.

23. Abivee – конструктор личных кабинетов, который позволяет объединить в единый интерфейс все приложения, программы, данные, таблицы, используемые для ежедневной работы.

ESG & Others

24. Waste.Karma – цифровой помощник для раздельного сбора отходов, работающий на основе D2D-модели (от дома к дому).

25. DoorVi – система безопасного доступа к жилому или офисному объекту посредством видеозвонка.

Обучение в акселераторе завершится Демоднем, на котором стартапы выступят перед руководством Сбера, инвесторами и представителями корпораций, активно внедряющих инновации. Выпускники предыдущих трех волн Sber500 совершили более 50 инвестиционных сделок на общую сумму 2,55 млрд руб., заключили свыше 6000 коммерческих контрактов, а годовой объем выручки стартапов после программы увеличился в среднем в 10 раз.