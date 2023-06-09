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Бен Ходжес заявил о готовности ВСУ убить или пленить россиян для захвата Крыма

09:32 09.06.2023 Источник: Lenta.ru

Бывший главнокомандующий армии США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) намерены осуществить захват Крыма. Об этом он написал в статье для британской газеты Telegraph.

«Стратегическая цель украинцев — вернуть Крым, и если они смогут сделать это путем вывода россиян без единого выстрела, тем лучше. Но, если им придется убить или взять в плен каждого россиянина на полуострове, они это сделают», — допустил экс-генерал США.

Военный добавил, что захват Крыма обладает решающим значением для Украины, поскольку таким способом она якобы «вытеснит российский флот из центральной и западной части Черного моря, открывая доступ из Одессы к мировым торговым путям по океанам».  Lenta.Ru

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