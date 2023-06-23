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Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина, принимаются все меры — Песков

22:54 23.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин в курсе ситуации, разворачивающейся вокруг основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, предпринимаются все необходимые меры. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент Путин проинформирован обо всех событиях вокруг Пригожина. Необходимые меры принимаются», — сказал он.

Ранее в Минобороны назвали ложной информацию, распространяемую в социальных сетях о якобы нанесении Вооруженными силами России удара по «тыловым лагерям ЧВК „Вагнер“. В Минобороны РФ также заявили, что Вооруженные силы России продолжают выполнение боевых задач на линии соприкосновения с Вооруженными силами Украины в районе проведения специальной военной операции.

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