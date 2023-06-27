Сергей Левкин: лучшие специалисты по охране труда определены на конкурсе "Московские мастера"
12:34 27.06.2023
В Москве определены победители отраслевого этапа городского конкурса профессионального мастерства «Московские мастера» по профессии «Специалист по охране труда в строительстве». По словам руководителя Департамента градостроительной политики Москвы Сергея Лёвкина, его участникам нужно было пройти проверку теоретических знаний по охране труда и выполнить практические задания на предложенном строительном объекте. Конкурс проводился на строительной площадке Московского фонда реновации по адресу улица Кедрова вл.16.
Теоретические знания специалистов по охране труда оценивали в формате компьютерного тестирования, включавшего вопросы в рамках требований к знаниям в объеме квалификационных характеристик должностей специалистов, работающих в сфере охраны труда в строительной отрасли. Практическая часть оценивалась на строительном объекте по заранее разработанному конкурсной комиссией маршруту.
«Целью конкурса является определение высококвалифицированных специалистов, из числа работников служб по охране труда и производственной безопасности в строительстве, а также пропаганда улучшения условий и безопасности труда», - отметил Сергей Лёвкин.
В перерывах между заданиями участники участвовали в специализированной выставке и мастер-классах. В финал конкурса вышли 26 специалистов по охране труда из 26 организаций отрасли. В итоге 1 место заняла главный специалист отдела производственной безопасности компании «Мегаполис СТ» Алия Серикбаева, 2 место – глава службы производственного контроля компании «МИП-Строй № 1» Михаил Васильев, 3 место – замначальника отдела охраны труда и экологической безопасности компании «Московский Метрострой» Дмитрий Распопов.
Все участники конкурса независимо от занятого места получили почетные грамоты и подарки организаторов и партнеров состязания.
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