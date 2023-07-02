Собянин: С 2012 года ТиНАО обновили и построили десять очистных сооружений

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В российской столице продолжают модернизировать системы водоснабжения и водоотведения, особенно масштабна эта программа в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО). По словам мэра Москвы Сергея Собянина, с 2012 года удалось поменять более 65 км водопроводных сетей, реконструировать 24 водозаборных узла, обновить и построить 10 очистных сооружений, а еще 14 узлов перевести с подземных источников на воду централизованного водоснабжения города.

«Сейчас идет комплексная реконструкция очистных сооружений «Шишкин лес», планируем завершить ее к концу года, - написал Собянин у себя в Telegram-канале. - Внедрим здесь самые современные технические решения, 80% ключевого оборудования для предприятия сделано в России. Сточные воды будут проходить цикл механической и биологической очистки, доочистки на дисковых микрофильтрах, а также обеззараживание на ультрафиолетовых установках».





По словам градоначальника, модернизация идет без остановки производства – новые объекты возводят рядом с действующими и после завершения строительства специалисты переподключат сети и выведут из эксплуатации устаревшие мощности.

В целом водопотребление Москвы сохраняет тенденцию к снижению: если в 2010 году ежесуточно потребителям поставлялось около 4 млн кубометра питьевой воды, то сегодня даже с учетом значительного прироста населения и расширения географии московского водопровода этот показатель находится на уровне 2,7-2,8 млн кубометров. Это стало результатом политики по рациональному водопользованию: выноса многих промышленных предприятий за пределы столицы, установки жителями экономичной сантехники и водосчетчиков, благодаря чему экономичнее расходуется вода. «Мосводоканал» также постоянно работает над повышением надежности инженерных сетей, что минимизирует объем утечек и положительно влияет на объем водопотребления.