0
0
206
НОВОСТИ

Будущие контрактники в Москве объяснили, зачем они записываются добровольцами на СВО

11:49 04.07.2023

Горожане, прибывшие в единый столичный пункт отбора на военную службу по контракту на ул. Яблочкова говорят, что собираются отправиться в зону специальной военной операции (СВО) для того, чтобы защитить Родину. Один из будущих контрактников заявил, что его отец был военным и сам он уже прошел срочную службу, а также служил по контракту: «Сейчас еще контракт хочу продлить. Доблесть России, всех, все защищаем. Иду не первый раз… За ребят переживаю, там ребята остались».

Еще один потенциальный военнослужащий собирается пойти на военную службу по контракту, поскольку это позволит помочь стране. «Родину защищать, работал в московской полиции пять лет, - говорит мужчина. - Принял для себя вот такое решение, что надо Родину защищать. Сейчас такое время, внутренний голос говорит, что сейчас можно более эффективно помочь на передовой, чем отсиживаться тут».

Как уже сообщала «Независимая газета», пункт на улице Яблочкова д. 5, стр. 1 принимает и москвичей, и жителей других регионов РФ, и иностранцев. Информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу, о выплатах, льготах и мерах социальной поддержки военнослужащих и их семей можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru. Также в Telegram действует чат-бот @MskContract_bot отвечающий на вопросы о контрактной службе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:05 04.07.2023
Путин предупредил, что накопление долгов развитыми странами грозит мировым кризисом
0
31
13:00 04.07.2023
Украина отключила Днепровскую ЛЭП, снабжающую электричеством Запорожскую АЭС — Карчаа
0
47
13:00 04.07.2023
Один из организаторов убийства посла Карлова обнаружен в США — СМИ
0
47
12:32 04.07.2023
Депутатам Львовского облсовета перед заседанием вручили повестки в военкомат
0
115
12:20 04.07.2023
Более 80% коммерческих сделок между РФ и Китаем проводится в рублях и юанях — Путин
0
119
12:05 04.07.2023
Серию взрывов в Бердянске объяснили проведением учений
0
148
12:00 04.07.2023
Россия поддерживает проект Нью-Делийской декларации ШОС — Путин
0
150
11:32 04.07.2023
Китай призывает увеличить долю нацвалют в расчетах между странами ШОС — Си Цзиньпин
0
207
11:20 04.07.2023
США намерены ограничить доступ КНР к услугам облачных вычислений — WSJ
0
213
11:05 04.07.2023
Турция и Египет повысили уровень дипотношений до послов — турецкий МИД
0
221

Возврат к списку