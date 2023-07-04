Будущие контрактники в Москве объяснили, зачем они записываются добровольцами на СВО

11:49

Горожане, прибывшие в единый столичный пункт отбора на военную службу по контракту на ул. Яблочкова говорят, что собираются отправиться в зону специальной военной операции (СВО) для того, чтобы защитить Родину. Один из будущих контрактников заявил, что его отец был военным и сам он уже прошел срочную службу, а также служил по контракту: «Сейчас еще контракт хочу продлить. Доблесть России, всех, все защищаем. Иду не первый раз… За ребят переживаю, там ребята остались».

Еще один потенциальный военнослужащий собирается пойти на военную службу по контракту, поскольку это позволит помочь стране. «Родину защищать, работал в московской полиции пять лет, - говорит мужчина. - Принял для себя вот такое решение, что надо Родину защищать. Сейчас такое время, внутренний голос говорит, что сейчас можно более эффективно помочь на передовой, чем отсиживаться тут».

Как уже сообщала «Независимая газета», пункт на улице Яблочкова д. 5, стр. 1 принимает и москвичей, и жителей других регионов РФ, и иностранцев. Информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу, о выплатах, льготах и мерах социальной поддержки военнослужащих и их семей можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru. Также в Telegram действует чат-бот @MskContract_bot отвечающий на вопросы о контрактной службе.