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НОВОСТИ

Сбер запустил спецпредложение на покупку-продажу золота для бизнеса

12:18 10.07.2023

Сбер запускает специальное предложение на операции с золотом по счетам в драгоценных металлах для юридических лиц. При покупке и продаже от 100 грамм обезличенного золота в интернет-банке СберБизнес действует специальный курс, который приближен к официальному учетному курсу Банка России на день совершения операции. Специальным предложением можно будет воспользоваться до 31 августа 2023 года включительно.

«Золото – традиционный защитный актив, интерес к которому обычно растет в периоды неопределенности, повышенной инфляции и глобальных кризисов, – отметил Александр Зозуля, директор Департамента глобальных рынков Сбербанка. – Как правило, компании используют золото для диверсификации своих инвестиционных портфелей. Одним из способов инвестирования в золото может стать обезличенный металлический счёт, который избавляет от издержек, связанных с хранением физического металла. До конца лета корпоративные клиенты Сбера могут совершать операции по счету ОМС в интернет-банке СберБизнес на специальных условиях».

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