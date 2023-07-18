Средства ПВО РФ уничтожили за сутки 43 украинских беспилотника
15:00 18.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки уничтожили 43 украинских беспилотника, а также перехватили 3 снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS («Хаймарс»). Об этом сообщил журналистам во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS», — сказал он.
Кроме того, по словам Конашенкова, уничтожены 43 беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Таволжанка, Жовтневое в Харьковской области, Новодружеск, Берестовое, Залиман в ЛНР, Красная Гора, Подгородное в ДНР, Новогоровка, Работино, Гуляйполе, Мирное в Запорожской области и Геройское в Херсонской области.
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