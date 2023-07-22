Зеленский занимается «ополячиванием» Украины — Володин
14:00 22.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский ведет процесс «ополячивания» страны, надеясь, что это позволит ему дольше оставаться у власти, заявил у себя в телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Зеленский ведет процесс ополячивания страны (захват Польшей Украины — прим. ТАСС), надеясь, что в благодарность за это хозяева (Вашингтон и Брюссель — прим. ТАСС) дадут ему возможность подольше удержаться во власти», — написал он
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