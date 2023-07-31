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Число заключенных во французских тюрьмах вновь установило рекорд — AFP

17:00 31.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция обновила исторический рекорд количества заключенных в тюрьмах на территории республики, которое достигло 74,5 тыс. человек. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на данные министерства юстиции.

Предыдущий рекорд был обновлен всего лишь в прошлом месяце, когда власти отчитались о 73,7 тыс. заключенных. Таким образом, с 1 июня по 1 июля в стране стало на 814 заключенных больше, уточняет агентство, а по сравнению с прошлым июлем их число выросло на 2,5 тыс.

Таким образом, заполненность пенитенциарных учреждений республики превысила 122%, что является одним из самых высоких показателей в Европе. Причем это средняя цифра, некоторые учреждения переполнены более чем в два раза. Так, в тюрьме «Мажикаво» коммуны Кунгу на острове Майотта заполняемость достигла 278%, в Перпиньяне на юге европейской части страны — 212,2%, в тюрьме Нима — 212%, в тюрьме Рошфора — 205,8%, в тюрьме Фуа — 204,6%.

В общей сложности тюрьмы Франции насчитывают 60,6 тыс. мест. Более 20 тыс. человек находятся там в ожидании приговора. По информации агентства, почти 2,5 тыс. человек были вынуждены спать на полу из-за нехватки мест, а 1 июля 2022 года таковых насчитывалось почти 1,9 тыс. человек.

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