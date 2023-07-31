Число заключенных во французских тюрьмах вновь установило рекорд — AFP
17:00 31.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Франция обновила исторический рекорд количества заключенных в тюрьмах на территории республики, которое достигло 74,5 тыс. человек. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на данные министерства юстиции.
Предыдущий рекорд был обновлен всего лишь в прошлом месяце, когда власти отчитались о 73,7 тыс. заключенных. Таким образом, с 1 июня по 1 июля в стране стало на 814 заключенных больше, уточняет агентство, а по сравнению с прошлым июлем их число выросло на 2,5 тыс.
Таким образом, заполненность пенитенциарных учреждений республики превысила 122%, что является одним из самых высоких показателей в Европе. Причем это средняя цифра, некоторые учреждения переполнены более чем в два раза. Так, в тюрьме «Мажикаво» коммуны Кунгу на острове Майотта заполняемость достигла 278%, в Перпиньяне на юге европейской части страны — 212,2%, в тюрьме Нима — 212%, в тюрьме Рошфора — 205,8%, в тюрьме Фуа — 204,6%.
В общей сложности тюрьмы Франции насчитывают 60,6 тыс. мест. Более 20 тыс. человек находятся там в ожидании приговора. По информации агентства, почти 2,5 тыс. человек были вынуждены спать на полу из-за нехватки мест, а 1 июля 2022 года таковых насчитывалось почти 1,9 тыс. человек.
НОВОСТИ
- 17:17 31.07.2023
- На Форуме «Армия-2023» в четвертый раз развернут Кластер ВМФ
- 17:12 31.07.2023
- Украина и Хорватия договорились об использовании хорватских портов для вывоза зерна
- 16:32 31.07.2023
- Глава израильской разведки тайно посещал США для переговоров о Саудовской Аравии — СМИ
- 16:12 31.07.2023
- У парламента в Стокгольме подожгли Коран
- 16:00 31.07.2023
- В РФ введены штрафы за неоказание содействия военкоматам при мобилизации
- 15:32 31.07.2023
- Около 7 тыс. человек зачислены в вузы по льготе для участников СВО — Минобрнауки
- 15:12 31.07.2023
- Парламент Венгрии из-за бойкота правящих партий не смог одобрить вступление Швеции в НАТО
- 15:00 31.07.2023
- Кремль будет следить за переговорами Украины и США по гарантиям безопасности — Песков
- 14:32 31.07.2023
- Путин поблагодарил Володина и депутатов Госдумы за поддержку в вопросах внешней политики
- 14:12 31.07.2023
- ВСУ за месяц потеряли более 20,8 тыс. военных и 2,2 тыс. ед. техники, включая 10 Leopard
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать