Киев игнорировал советы США, что вызвало недовольство американских властей — ТВ

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские власти неоднократно игнорировали советы по ведению боевых действий со стороны США, что вызвало серьезное недовольство американской стороны. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на источники.

«США настоятельно рекомендовали Украине не делать определенных вещей, но Киев все равно их делал, отмахиваясь от предостережений Соединенных Штатов или отвергая их, а потом жалуются на США, Вашингтон, администрацию Байдена за то, что их не привлекают к переговорам по линии НАТО», — приводит телеканал слова источника. CNBC отмечает, что хотя страны — члены альянса на саммите в Вильнюсе вновь заявили о поддержке Украины, они также продемонстрировали, что Киеву необходимо «видеть грань между требованиями и давлением, которое он оказывает на своих союзников, а также понимать собственное видение ситуации, приоритеты и политические соображения своих партнеров».

Кроме того, негодование Вашингтона вызвала критика действий НАТО со стороны президента Украины Владимира Зеленского. «Комментарии, сделанные Зеленским в преддверии последнего саммита были не очень хорошо восприняты в Вашингтоне… Американская администрация была очень раздражена», — сообщил источник. Ранее газета The Washington Post сообщила, что комментарии Зеленского вызвали недовольство американских должностных лиц, принимающих участие в саммите.