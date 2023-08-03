Собянин: Московский ипподром после реконструкции станет одним из лучших в мире
12:47 03.08.2023
Московский ипподром реконструируют, что позволит сделать его одним из лучших подобных объектов в мире. По словам мэра Сергея Собянина, ипподром - уникальное место на на карте столицы. Сейчас его контрольный пакет передан Москве, что позволит провести модернизацию объекта.
«С этого года начинаем серьезную реконструкцию, - сообщил градоначальник. - Полностью вся идеология и смысл ипподрома как конно-спортивного центра остается. Никакого жилищного строительства близко там не будет. Все места размещения лошадей, реставрация самого главного объекта ипподрома и стадиона, все будет сделано в лучшем виде. Это один из лучших ипподромов мира будет».
По словам главы города, он понимает беспокойство любителей конного спорта и тех, кто работал на ипподроме по поводу временного перемещения на новую площадку, однако без этого серьезную реконструкцию провести не удастся. «По-другому там не сделаешь. Надеюсь, они с пониманием относятся к этим проблемам», – отметил мэр.
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