Свыше 70% компаний намерены повышать зарплаты ради удержания сотрудников - опрос

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кадровый голод на фоне рекордно низкой безработицы заставляет работодателей удерживать сотрудников повышением окладов. Такую стратегию выбирают 72,5% организаций, показал опрос консалтинговой компании RosExpert, с которым ознакомился РБК. Каждая третья компания (35,8%) старается сохранить работников, давая возможность работать удаленно, а каждая четвертая (23,5%) — оформлением мобилизационной брони.

Для привлечения новых сотрудников компании применяют те же инструменты. Гибридный формат работы предлагают 63,2% компаний, а достойный уровень базового вознаграждения (выше медианы рынка) 56,3% участников опроса.