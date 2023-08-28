Татьяна Бакальчук второй раз возглавила рейтинг богатейших женщин России — Forbes
17:00 28.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Forbes опубликовал рейтинг 20 богатейших женщин России в 2023 году, его во второй раз возглавила генеральный директор и основной владелец Wildberries Татьяна Бакальчук с оценкой капитала в $7 млрд.
Второе место заняла Татьяна Литвиненко с состоянием в $2,8 млрд, которая в мае прошлого года получила от супруга Владимира Литвиненко 20,6% акций «Фосагро». На третьем месте расположилась Варвара Скоч, дочь партнера Алишера Усманова Андрея Скоча. В декабре 2020 года она стала владелицей доли в холдинге USM с оценкой капитала в $2,5 млрд. Четвертое место занимает супруга Алексея Мордашова Марина Мордашова, которая владеет 52% акций Nordgold с состоянием в $1,85 млрд. На пятом месте находится Лидия Михайлова вместе с сыновьями, которая контролирует более 80% акций группы «Черкизово», с состоянием $1,55 млрд.
В первую десятку также вошли президент компании Inteco Management Елена Батурина (капитал $1,3 млрд), дочь основателя «Новатэка» Виктория Михельсон ($1,2 млрд), супруга основателя группы «Фосагро» Евгения Гурьева ($875 млн), дочь совладельца нефтяной компании «Лукойл» Екатерина Федун ($800 млн) и вдова бизнесмена Владимира Когана Людмила Коган ($725 млн).
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