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НОВОСТИ

Президент поздравил жителей столицы с Днем города

14:58 09.09.2023

«Неповторимая в своей красоте и древней величавости наша столица неизменно устремлена в будущее и по праву олицетворяет все самое яркое, талантливое, передовое, впечатляет бурным динамичным развитием, несмолкающим ритмом огромного, амбициозного мегаполиса, воодушевляет своей созидательной энергией и конечно поистине безграничными возможностями», – заявил президент.

По словам Владимира Путина, Москва со времени своего основания была надежной защитой и твердой опорой всего российского государства. «Сама история определила ее особую роль, как главного города России», – сказал президент.

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