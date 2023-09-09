Президент поздравил жителей столицы с Днем города

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«Неповторимая в своей красоте и древней величавости наша столица неизменно устремлена в будущее и по праву олицетворяет все самое яркое, талантливое, передовое, впечатляет бурным динамичным развитием, несмолкающим ритмом огромного, амбициозного мегаполиса, воодушевляет своей созидательной энергией и конечно поистине безграничными возможностями», – заявил президент.

По словам Владимира Путина, Москва со времени своего основания была надежной защитой и твердой опорой всего российского государства. «Сама история определила ее особую роль, как главного города России», – сказал президент.