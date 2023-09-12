Самолет экстренно сел в Новосибирской области из-за проблем с гидросистемой

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку на грунт в районе села Убинского Новосибирской области из-за проблем с гидросистемой. Об этом сообщил ТАСС глава Омской области Виталий Хоценко.

«Самолет Сочи — Омск потерял гидросистему, совершил аварийную посадку в Новосибирской области. На борту 159 пассажира, из них 23 ребенка. Экипаж два пилота и четыре бортпроводника. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают спасатели. Держим на контроле. Всю необходимую помощь окажем. Буду оперативно информировать», — рассказал губернатор.