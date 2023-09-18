Талибы примут участие в заседании московского формата в Казани
17:32 18.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Представители радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) будут участвовать в заседании московского формата по афганскому урегулированию в Казани 29 сентября. Об этом заявил ТАСС специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.
«Будут, подтвердили [свое участие]», — сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.
Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение «Талибан» признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.
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