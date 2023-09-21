В Киеве в результате серии взрывов поврежден инфраструктурный объект
11:00 21.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Инфраструктурный объект поврежден вследствие взрывов в Дарницком районе на юго-востоке украинской столицы. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.
В своем телеграм-канале он указал, что на месте происшествия работают экстренные службы, однако подробностей не привел.
Ранее в Киеве прогремела серия взрывов. В результате в Дарницком районе возник пожар, а в Святошинском — наблюдались перебои с электро- и водоснабжением.
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