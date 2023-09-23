Миротворцы ООН вмешались в пограничный инцидент между военными Ливана и Израиля

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) вмешались в инцидент между израильскими и ливанскими военными на совместной границе в районе ферм Шебаа. Как сообщил телеканал Al Mayadeen, израильские солдаты попытались помешать работе бульдозеров на шоссе поблизости от линии заграждений и бросили несколько светошумовых гранат на ливанскую сторону границы.

В ответ ливанские военные бросили на израильскую территорию дымовые шашки. Прибывшие на место патрули миротворцев ООН вступили в контакты со сторонами и не допустили возникновения перестрелки.

Командование ВСООНЛ призвало ливанских и израильских военных к сдержанности и недопущению нарушений режима прекращения огня, который действует на границе после конфликта 2006 года.