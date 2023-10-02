В Еврокомиссии заявили о беспрецедентной дезинформации на выборах в Словакии
09:05 02.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Парламентские выборы в Словакии, на которых победила возглавляемая бывшим премьер-министром республики Робертом Фицо партия "Направление - социальная демократия", сопровождались беспрецедентной дезинформацией. Это утверждает заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова.
"ЕК с уважением принимает итоги парламентских выборов в Словакии, но нужно отметить, что, например, продемонстрировавшая на них второй результат партия «Прогрессивная Словакия» столкнулась с беспрецедентной расправой с помощью дезинформации. Это очевидно из всех предоставленных мне на минувшей неделе документов о состоянии дезинформационных кампаний [в Евросоюзе]. Так, мы наблюдали высокий уровень наполнения словацкого информационного пространства материалами ультраправых и иных источников", - сказала журналистам заместитель главы ЕК.
В Словакии перед выборами распространялся, по данным Юровой, наполненный фейками видеоролик, в котором якобы участвовал председатель "Прогрессивной Словакии" Михал Шимечка, являющийся также заместителем спикера Европарламента. Видеозапись была создана неизвестными лицами при помощи искусственного интеллекта с целью подорвать у избирателей доверие к возглавляемой им партии, заявила Юрова.
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