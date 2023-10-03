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НОВОСТИ

Уходящим из России компаниям в 1,5 раза увеличат взнос в бюджет

09:20 03.10.2023 Источник: Известия

Компании, которые хотят уйти из России, должны будут заплатить в бюджет добровольный взнос до 15% от полной рыночной стоимости своих активов вместо нынешних 10%. О том, что правительственная комиссия приняла такое решение сообщил «Известиям» директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.

В настоящее время иностранные предприятия для ухода с российского рынка должны получить разрешение специальной комиссии Минфина. В марте 2023-го она обязала недружественных нерезидентов при продаже активов выплачивать взнос. Его величина — не менее 10% рыночной стоимости активов.

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