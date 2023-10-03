Интернет-компании могут обязать хранить данные о средствах платежа и геолокации клиентов

20:40 Источник: Коммерсант.ru

Федеральная служба безопасности (ФСБ) разработала проект постановления правительства, который обяжет организаторов распространения информации (ОРИ) хранить и предоставлять по запросу сведения о геолокации клиента и средствах платежа. Документ опубликован на портале проектов правовых актов.

С 1 июля 2018 года организаторы распространения информации по «закону Яровой» должны полгода хранить переписки, аудио- и видеосообщения пользователей, а также предоставлять их по запросу спецслужб. Коммерсантъ