Франция готова подписать с Арменией соглашение о военной помощи — МИД

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция готова подписать с Арменией соглашение о поставке военной помощи. Об этом заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна на пресс-конференции по итогам встречи с армянским коллегой Араратом Мирзояном.

«Мы обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере безопасности. Франция дала согласие на заключение в будущем контракта с Арменией, который позволил бы осуществить поставки военной продукции, чтобы она могла обеспечивать свою безопасность», — сказала Колонна.

Глава французской дипломатии заявила, что не может сообщить подробности по поводу потенциального соглашения. Тем не менее, по ее словам, «ряд вопросов уже согласован между Парижем и Ереваном». Также она анонсировала расширение миссии европейских наблюдателей на границе Армении и Азербайджана.