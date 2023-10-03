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Франция готова подписать с Арменией соглашение о военной помощи — МИД

22:00 03.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция готова подписать с Арменией соглашение о поставке военной помощи. Об этом заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна на пресс-конференции по итогам встречи с армянским коллегой Араратом Мирзояном.

«Мы обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере безопасности. Франция дала согласие на заключение в будущем контракта с Арменией, который позволил бы осуществить поставки военной продукции, чтобы она могла обеспечивать свою безопасность», — сказала Колонна.

Глава французской дипломатии заявила, что не может сообщить подробности по поводу потенциального соглашения. Тем не менее, по ее словам, «ряд вопросов уже согласован между Парижем и Ереваном». Также она анонсировала расширение миссии европейских наблюдателей на границе Армении и Азербайджана.

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