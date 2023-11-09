У США такой госдолг, что «бумаги скоро будет не хватать» на его обслуживание — Песков

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США имеют такой госдолг, что «бумаги скоро будет не хватать» на доллары для его обслуживания. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого журналист Павел Зарубин выложил в своем телеграм-канале.

«Я вот только недавно читал, что Соединенные Штаты фактически около 200 млн долларов в час тратят на обслуживание своего долга», — сказал Песков. «Бумаги скоро будет не хватать», — заметил он.