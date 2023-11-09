Зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин: на финансовом рынке России есть конкуренция и она хорошо поддерживается

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Конкуренция на финансовом рынке позволяет клиентам получать максимально удобные услуги, а также приводит к развитию компаний, заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, выступая на пленарной дискуссии «Цифровизация и конкуренция: что это значит для финансового рынка» на форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS. При этом, по словам Ведяхина, финансовый рынок уже хорошо отрегулирован, а смысл регулировать экосистемы есть только там, где есть один монопольный игрок. В России же потребители могут выбирать из большого числа различных экосистем, как финансовых, так и нефинансовых.

«Можно действительно всех ровнять — и тогда не будет лидера, который будет вытягивать за собой рынок и у которого есть возможность инвестировать большие деньги в технологии искусственного интеллекта, быть первопроходцем, развивать эти технологии, а потом делиться этими технологиями, - отметил Александр Ведяхин. - На финансовом рынке очень хорошо выстроена конкуренция, и она очень хорошо поддерживается. Что касается регулирования экосистем, надо понять, чего мы хотим. У нас уникальная ситуация, когда есть несколько экосистем. В моём понимании, их нужно регулировать, когда страдает потребитель, но в чём смысл регулирования, если есть огромная конкуренция, которая позволяет потребителю получать лучшие услуги».

Как отмечает Ведяхин, у регулирования должна быть цель. Например, отдельное регулирование для крупнейших игроков не нужно, их нужно мотивировать на большие достижения. Например, лишь крупнейшие компании могут позволить себе разработку больших языковых моделей искусственного интеллекта, являющихся важным элементом цифровизации страны.

В дискуссии участвовали гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук, заместитель председателя Совета Федерации РФ Николай Журавлев, первый вице-президент Газпромбанка Мария Зыбина, председатель правления Московского кредитного банка Николай Каторжнов и первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин.