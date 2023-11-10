Венгрия не будет даже обсуждать с лидерами ЕС вопрос вступления в него Украины — Орбан
12:32 10.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Венгрии не уступит давлению лидеров Евросоюза в связи с намерением Украины присоединиться к сообществу и даже не будет обсуждать с ними этот вопрос. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.
Он отметил, что его правительству приходится «отбивать атаки со стороны Брюсселя», в том числе по поводу Украины и миграционной политики ЕС. Что касается намерения Киева вступить в Евросоюз, то, по его мнению, «это даже не следует обсуждать». «Украина так же далека от членства в ЕС, как Мако от Иерусалима», — сказал Орбан, упомянув небольшой венгерский город в области Чонград на границе с Румынией.
Премьер-министр подтвердил, что Венгрия не поддерживает предложение Еврокомиссии начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС, а также против внесения поправок в бюджет сообщества на 2024–2027 годы ради предоставления Киеву дополнительной финансовой помощи в размере 50 млрд евро. Он также отверг предположения о том, что Будапешт пойдет на сделку с Брюсселем и одобрит эти поправки, если наконец получит причитающиеся ему средства из общего бюджета и фондов ЕС. «Я категорически против любых подобных увязок», — подчеркнул Орбан, добавив, что вопросы о присоединении Украины к сообществу и выплата денег Венгрии — «это не предмет торга».
НОВОСТИ
- 13:20 10.11.2023
- Делегацию РФ на саммите АТЭС возглавит вице-премьер РФ Алексей Оверчук
- 13:13 10.11.2023
- 7610 клиентов Сбера выиграли от 5 тысяч до миллиона бонусов СберСпасибо
- 13:05 10.11.2023
- На Украине собираются строить подземные школы
- 13:00 10.11.2023
- Израиль испытывает терпение Турции — Эрдоган
- 12:20 10.11.2023
- Украинские пилоты уже проходят обучение на F-16 в воздухе, сообщили в ВСУ
- 12:18 10.11.2023
- Собянин: В Москве реализуется 80 масштабных инвестпроектов
- 12:05 10.11.2023
- Эрдоган заявил, что до 70% израильтян настроены против Нетаньяху — Anadolu
- 12:00 10.11.2023
- Демократы в Конгрессе США требуют от Байдена раскрывать данные о военной помощи Израилю
- 11:32 10.11.2023
- Австралия даст убежище жителям уходящего под воду Тувалу — премьер
- 11:20 10.11.2023
- В Раде предложили лишить главу МО права назначать и увольнять командование ВСУ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать