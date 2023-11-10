Венгрия не будет даже обсуждать с лидерами ЕС вопрос вступления в него Украины — Орбан

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Венгрии не уступит давлению лидеров Евросоюза в связи с намерением Украины присоединиться к сообществу и даже не будет обсуждать с ними этот вопрос. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.

Он отметил, что его правительству приходится «отбивать атаки со стороны Брюсселя», в том числе по поводу Украины и миграционной политики ЕС. Что касается намерения Киева вступить в Евросоюз, то, по его мнению, «это даже не следует обсуждать». «Украина так же далека от членства в ЕС, как Мако от Иерусалима», — сказал Орбан, упомянув небольшой венгерский город в области Чонград на границе с Румынией.

Премьер-министр подтвердил, что Венгрия не поддерживает предложение Еврокомиссии начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС, а также против внесения поправок в бюджет сообщества на 2024–2027 годы ради предоставления Киеву дополнительной финансовой помощи в размере 50 млрд евро. Он также отверг предположения о том, что Будапешт пойдет на сделку с Брюсселем и одобрит эти поправки, если наконец получит причитающиеся ему средства из общего бюджета и фондов ЕС. «Я категорически против любых подобных увязок», — подчеркнул Орбан, добавив, что вопросы о присоединении Украины к сообществу и выплата денег Венгрии — «это не предмет торга».