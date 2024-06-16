Захватившие заложников СИЗО в Ростовской области заключенные выдвинули свои требования
10:15 16.06.2024 Источник: Интерфакс
Заключенные СИЗО в Ростовской области, взявшие в заложники сотрудников учреждения, потребовали предоставить им автомобиль и дать возможность свободно уехать, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.
"Группа из шести заключенных, взявшая в заложники двоих сотрудников учреждения выдвинула требования предоставить им автомобиль и свободный выезд из СИЗО. В ответ они обещают отпустить заложников. Ведутся переговоры", - сказали в экстренных службах. Заключенные вооружены ножами и заточками.
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