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В СИЗО в Ростовской области заключенные взяли в заложники двух надзирателей

09:25 16.06.2024 Источник: Интерфакс

Заключенные следственного изолятора (СИЗО) в Ростовской области захватили в заложники двух надзирателей, ведутся переговоры, сообщили в региональном главке ФСИН.

"Обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС)", - говорится в сообщении ГУФСИН, поступившем в воскресенье в "Интерфакс".

Как отметили в ведомстве, на месте происшествия находится начальник ГУФСИН по Ростовской области, а также представители взаимодействующих правоохранительных органов и прокуратуры.

"Ведутся переговоры по освобождению заложников. Учреждение функционирует в штатном режиме, обстановка контролируемая", - заявили в ГУФСИН.

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