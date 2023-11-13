Сеул по просьбе США продолжит оказывать помощь Украине

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Республики Корея продолжит оказывать помощь Украине по просьбе США. Об этом заявил министр обороны Республики Корея Син Вон Сик в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с американским коллегой Ллойдом Остином в Сеуле.

«Правительство Республики Корея оказывало помощь Украине, в том числе гуманитарную. США попросили, чтобы Южная Корея оказала дополнительную помощь Украине. На это я ответил, что Республика Корея продолжит оказывать помощь и поддержку», — сказал южнокорейский министр обороны, отвечая на вопрос, попросила ли американская сторона Сеул поставить вооружение или боеприпасы на Украину.

Южная Корея оказывала Украине гуманитарную и финансовую помощь, поставляла военные предметы нелетального характера, такие как миноискатели и бронежилеты, но не оружие.