Эксперты HR-платформы «Пульс» от Сбера обучают студентов ВШЭ говорить с бизнесом на языке данных

16:40

С октября по декабрь 2023 года эксперты HR-платформы «Пульс» от Сбера читают курс по HR-аналитике для студентов I курса магистратуры Высшей школы бизнеса «Высшей школы экономики» (ВШЭ). В рамках учебной программы студенты изучают управление изменениями и организационное развитие, подходы к цифровой трансформации HR, agile-методологию, дизайн-мышление, современные инструменты визуализации данных и другие дисциплины, напрямую связанные с реальными вызовами в современных организациях России и мира.

«Наша цель – научить будущих специалистов по управлению персоналом говорить с бизнесом на языке цифр и фактов, что для HR многих компаний до сих пор представляет трудность, – рассказала преподаватель курса, управляющий директор дивизиона «HR-платформа» Сбербанка Марина Буздалина. – Для этого мы обучаем студентов анализировать данные о сотрудниках, делать выводы, грамотно вести диалог с руководителями, находить оптимальные решения и аргументировать свои предложения руководству. Хочется передать молодому поколению HR-профессионалов лучшее из того, что мы умеем, чтобы они были готовы к любым вызовам и успешно решали задачи, которые перед ними поставит бизнес».

На занятиях студенты Высшей школы бизнеса ВШЭ учатся грамотно подходить к сбору и обработке данных, анализировать эффективность HR-цикла компании, правильно формулировать гипотезы и проверять их. Практика посвящена разбору реальных бизнес-кейсов и визуализации данных для принятия управленческих решений, поскольку 98% студентов уже работают в крупных компаниях, из них 74 % – непосредственно в сфере HR. Поэтому в процессе обучения каждый магистрант получает индивидуальный подход, преподаватели помогают применить полученные знания в работе при решении конкретных задач.

Методологи курса отмечают, что программа нацелена не на узкое восприятие HR-аналитики как автономной дисциплины, а на ее применение в контексте современной роли HR-специалиста, который должен понимать внутренние потребности компании, уметь оценивать рыночную ситуацию и финансовую целесообразность тех или иных действий, принимать решения на основе данных.