Силуанов не исключил, что ВВП РФ в 2023 г. вырастет более чем на 3%
12:05 21.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рост ВВП России в текущем году может превысить 3%, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на пленарной сессии VIII Международного форума Финансового университета «Россия и мир: новые стены или новые правила?».
«У нас в этом году динамика экономического роста будет 3%, может быть даже и с плюсом», — сказал Силуанов.
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