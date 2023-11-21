Силуанов не исключил, что ВВП РФ в 2023 г. вырастет более чем на 3%

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рост ВВП России в текущем году может превысить 3%, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на пленарной сессии VIII Международного форума Финансового университета «Россия и мир: новые стены или новые правила?».

«У нас в этом году динамика экономического роста будет 3%, может быть даже и с плюсом», — сказал Силуанов.