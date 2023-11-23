Китай хотел бы проводить независимый мониторинг сброса воды с АЭС «Фукусима-1»

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пекин хотел бы иметь возможность проводить независимый мониторинг сброса воды с японской АЭС «Фукусима-1». Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с председателем входящей в правящий блок японской партии «Комэйто» Нацуо Ямагути, который в настоящее время находится с визитом в КНР.

«Хотели бы, чтобы вы создали возможность для независимого мониторинга Китаем», — приводит агентство Kyodo слова главы китайского внешнеполитического ведомства. Партия «Комэйто» входит в правящий блок во главе с Либерально-демократической партией Японии под председательством премьер-министра Фумио Кисиды.