Китай хотел бы проводить независимый мониторинг сброса воды с АЭС «Фукусима-1»
11:32 23.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пекин хотел бы иметь возможность проводить независимый мониторинг сброса воды с японской АЭС «Фукусима-1». Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с председателем входящей в правящий блок японской партии «Комэйто» Нацуо Ямагути, который в настоящее время находится с визитом в КНР.
«Хотели бы, чтобы вы создали возможность для независимого мониторинга Китаем», — приводит агентство Kyodo слова главы китайского внешнеполитического ведомства. Партия «Комэйто» входит в правящий блок во главе с Либерально-демократической партией Японии под председательством премьер-министра Фумио Кисиды.
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