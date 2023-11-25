После взрывов в Украине повреждены ЛЭП, метро Киева работает с перебоями - СМИ
11:40 25.11.2023
Магистральные воздушные ЛЭП и линии распределения облэнерго в центральном районе Украины получили повреждения. Об этом сообщила компания «Укрэнерго» в своем телеграм-канале, - пишет ТАСС.
«Магистральные воздушные линии электропередачи „Укрэнерго“ и линии распределения облэнерго в центральном регионе повреждены. Надежность энергопитания в регионе снижена», — говорится в сообщении.
Метро в Киеве работает с перебоями на фоне проблем с электричеством после серии взрывов в украинской столице. В настоящее время не работает станция «Лесная», сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на киевские паблики. «Предварительная причина — обесточивание», — говорится в публикации СМИ, - пишет Газета.ru
Ранее в субботу сообщалось о взрывах в ряде украинских городов, в том числе в Киеве.
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